Sol, taupe & Co – Sortie Panda Club – WWF Genève, Autre lieu, Genève

Sol, taupe & Co – Sortie Panda Club – WWF Genève Mercredi 16 septembre, 13h00 Autre lieu

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Quels sont les animaux qui se cachent sous nos pieds? Sais-tu qu’une simple poignée de terre peut contenir davantage de créatures vivantes que notre planète compte d’êtres humains? Du ver de terre à la taupe, viens découvrir ces habitants du sol. Durant cet après-midi, tu apprendras à reconnaître les taupes et autres petites bêtes qui vivent sous terre.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/sol-taupe-and-co-sortie-panda-club-geneve-4a6vVj1bIT/overview »}]

Du ver de terre à la taupe, viens découvrir ces habitants du sol!

WWF Genève