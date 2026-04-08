Leucate

SOL Y FIESTA

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Festival International de spectacles de rue Sol Y Fiesta est de retour et animera les rues de Leucate Village les 15 et 16 mai 2026.

Pendant 2 jours, pour le week-end de l’Ascension les troupes internationales, fanfares, batucadas… vous en mettent plein les yeux et les oreilles !

Début des festivités vers 18h, déambulation dans les rues, parades, concerts raviront petits et grands. La journée se termine et laisse place à la nuit avec des animations toutes plus grandioses les unes que les autres. Les animations évoluent et ne se ressemblent pas ! Retrouvez la Grande Parade, spectacle unique qui traverse le village !

Venez vivre des expériences inoubliables en famille ou entre amis.

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Leucate 11370 Aude Occitanie +33 4 68 40 91 31

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English :

The Sol Y Fiesta International Street Show Festival is back, and will bring the streets of Leucate Village to life on May 15 and 16, 2026.

For 2 days, over the Ascension weekend, international troupes, brass bands, batucadas… will delight your eyes and ears!

The festivities kick off at 6pm, with street parades and concerts to delight young and old alike. As the day draws to a close, the night comes with a host of spectacular events. The entertainment is always evolving and never the same! The Grande Parade, a unique show that winds its way through the village!

Come and enjoy unforgettable experiences with family and friends.

L’événement SOL Y FIESTA Leucate a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT