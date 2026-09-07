UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Lilas

SOLANGE : Constellation quartet, Le Triton, Les Lilas

samedi 26 septembre 2026 · Le Triton · Les Lilas

SOLANGE : Constellation quartet, Le Triton, Les Lilas

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Le Triton
Adresse
11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas
Ville
93260 Les Lilas
Département
Seine-Saint-Denis

SOLANGE : Constellation quartet Samedi 26 septembre, 20h30 Le Triton Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

L’ensemble SOLANGE de Bruno ANGELINI est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre du conventionnement en 2025-2026

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Quartet avec Géraldine Laurent, Fabrice Martinez, Eric Echampard, Bruno Angelini jazz musique contemporaine

Cecil Mathieu

À voir aussi à Les Lilas (Seine-Saint-Denis)