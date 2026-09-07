SOLANGE : Constellation quartet, Le Triton, Les Lilas

samedi 26 septembre 2026 · Le Triton · Les Lilas

Informations pratiques

SOLANGE : Constellation quartet Samedi 26 septembre, 20h30 Le Triton Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

L’ensemble SOLANGE de Bruno ANGELINI est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre du conventionnement en 2025-2026

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Quartet avec Géraldine Laurent, Fabrice Martinez, Eric Echampard, Bruno Angelini jazz musique contemporaine

Cecil Mathieu