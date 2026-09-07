AGENDA · Les Lilas
SOLANGE : Constellation quartet, Le Triton, Les Lilas
samedi 26 septembre 2026 · Le Triton · Les Lilas
Informations pratiques
SOLANGE : Constellation quartet Samedi 26 septembre, 20h30 Le Triton Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00
L’ensemble SOLANGE de Bruno ANGELINI est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre du conventionnement en 2025-2026
Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Quartet avec Géraldine Laurent, Fabrice Martinez, Eric Echampard, Bruno Angelini jazz musique contemporaine
Cecil Mathieu
À voir aussi à Les Lilas (Seine-Saint-Denis)
- Forum SOS Rentrée, Gymnase Mahsa Amini, Les Lilas 23 septembre 2026
- Le vertige de l’envers, Théâtre et cinéma du Garde-Chasse, Les Lilas 26 septembre 2026