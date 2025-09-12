Solann + Mathilde Monribot Place Gambetta Bergerac

En janvier 2024, le public découvre Solann avec la sortie remarquée de son premier EP, Monstrueuse, porté par les titres Petit Corps et Rome, ville prise par les loups, mélodies douces et entêtantes venant questionner frontalement sa place de femme dans le monde dans lequel elle évolue. Ce visage d’un autre temps aux combats très actuels crée instantanément la surprise. S’ensuivent deux dates avec Patrick Watson, puis les premières parties successives au Zénith des brillants Zaho de Sagazan et Pierre de Maere. Des moments de grâce, pour elle comme le public, dans la sérendipité du coup de foudre. Ce succès soudain lui vaut, dès la naissance de sa carrière, un véritable engouement médiatique. Avec en 1ère partie, Mathilde Monribot, d’origine lindoise, auteure-compositrice et interprète qui évolue dans un univers folk, pop, chanson et poésie. .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

