Soli deo gloria x Francesco Tristano Le Mans
samedi 21 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Soli deo gloria x Francesco Tristano
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Dans ce sublime concert dessiné, le pianiste virtuose Francesco Tristano et l’illustre illustrateur Édouard Cour uniront leurs talents pour crayonner en direct et soutenir musicalement (en direct également) l’odyssée de deux orphelins dans le Saint-Empire romain germanique du XVIIIe siècle. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Soli deo gloria x Francesco Tristano Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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