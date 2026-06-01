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Solid’Art Festy 2026 Plumelin

Solid’Art Festy 2026 Plumelin samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle Léon le Tutour

Ville : 56500 Plumelin

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Plumelin

Solid’Art Festy 2026

Salle Léon le Tutour Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

6 spectacle des ateliers des enfants et ados.
PREMIERE PARTIE 18H ​​ Graines d’Etoiles Théâtre-danse comédien.ne.s en herbe
DEUXIEME PARTIE 19h45 La fabrique à spectacles Théâtre musical ados
TROISIEME PARTIE 21h30 Théâtre Academy (spectacle déconseillé aux de 8 ans)   .

Salle Léon le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Solid’Art Festy 2026 Plumelin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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