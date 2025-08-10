SOLO – CIRCUS RONALDO – PEPIJN RONALDO, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

SOLO – CIRCUS RONALDO – PEPIJN RONALDO 19 – 21 mars 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T21:40:00+01:00

Fin : 2027-03-21T15:00:00+01:00 – 2027-03-21T16:10:00+01:00

Pepijn Ronaldo, héritier du célèbre Circus Ronaldo et de sept générations d’artistes, se présente seul en piste pour la première fois ! Avec Solo il écrit la suite de l’émouvant Sono io, qui explorait la question de la transmission, où le père, Danny, se remémorait toute une vie de spectacles avant de laisser son fils seul dans la lumière. La suite a lieu sous nos yeux, dans la quête menée par Pepijn pour inventer sa propre identité artistique. En véritable couteau-suisse, ce jeune surdoué veut prouver qu’il peut assumer tous les rôles : circassien, musicien, scénographe, et même technicien. Et pour cause, il sait tout faire à la perfection ! Jouer de la guitare haut perché sur un fil, jongler, danser, s’élancer dans des acrobaties, faire rire… mais est-ce que tout cela suffira ? Au gré de ses tentatives circassiennes, il nous impressionne et nous touche en plein cœur, car il assume aussi ses échecs et rit de ses ratés en cascade, faute de vouloir trop bien faire. Porté par une énergie à la fois brute et délicate, Solo est un spectacle sur « le moment » – ce temps fugace où tout bascule. Entre acrobatie, clown, et poésie visuelle, une performance unique pour un artiste qui l’est aussi, bourré de talents et de promesses.

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du sam. 20 mars.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=SOLO »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

NAISSANCE D’UN ARTISTE • 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €