Solo Circus Ronaldo, Pepijn Ronaldo Elbeuf

Elbeuf

Solo Circus Ronaldo, Pepijn Ronaldo

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 15:00:00

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-19 2027-03-20 2027-03-21

NAISSANCE D’UN ARTISTE • 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €

Pepijn Ronaldo, héritier du célèbre Circus Ronaldo et de sept générations d’artistes, se présente seul en piste pour la première fois ! Avec Solo il écrit la suite de l’émouvant Sono io, qui explorait la question de la transmission, où le père, Danny, se remémorait toute une vie de spectacles avant de laisser son fils seul dans la lumière. La suite a lieu sous nos yeux, dans la quête menée par Pepijn pour inventer sa propre identité artistique. En véritable couteau-suisse, ce jeune surdoué veut prouver qu’il peut assumer tous les rôles circassien, musicien, scénographe, et même technicien. Et pour cause, il sait tout faire à la perfection ! Jouer de la guitare haut perché sur un fil, jongler, danser, s’élancer dans des acrobaties, faire rire… mais est-ce que tout cela suffira ? Au gré de ses tentatives circassiennes, il nous impressionne et nous touche en plein cœur, car il assume aussi ses échecs et rit de ses ratés en cascade, faute de vouloir trop bien faire. Porté par une énergie à la fois brute et délicate, Solo est un spectacle sur le moment ce temps fugace où tout bascule. Entre acrobatie, clown, et poésie visuelle, une performance unique pour un artiste qui l’est aussi, bourré de talents et de promesses.

BORD DE PISTE

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du sam. 20 mars.

OUVERTURE DE SPRING AU CIRQUE-THÉÂTRE PROFITEZ DE LA FORMULE 2 SPECTACLES THE LITTLE PRINCE + SOLO

La réservation de l’un de ces deux spectacles permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur le deuxième à 6 € avec la carte d’adhésion et à 12 € sans la carte d’adhésion. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Solo Circus Ronaldo, Pepijn Ronaldo

L’événement Solo Circus Ronaldo, Pepijn Ronaldo Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité