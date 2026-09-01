Informations pratiques

Badefols-sur-Dordogne

Solo de clown, auberge partagée et bal traditionnel

Badefols-sur-Dordogne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La soirée débutera avec Karavane, un solo de clown familial, poétique et jubilatoire interprété par Isabelle Martineau. Avec une simple chaise pour décor, sa petite radio et la complicité du public, la comédienne improvise un savoureux jeu de chaises musicales, faisant tour à tour des spectateurs ses partenaires… ou ses victimes !

Drôle, bienveillante et attachante, Karavane offre un spectacle accessible à tous, qui se prolonge bien après le tomber de rideau.

À l’issue de la représentation, la soirée se poursuivra autour d’un buffet en auberge partagée à 20h30, puis d’un bal traditionnel à partir de 21h. Une buvette sera proposée sur place. .

Badefols-sur-Dordogne 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 12 61 68

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English : Solo de clown, auberge partagée et bal traditionnel

L’événement Solo de clown, auberge partagée et bal traditionnel Badefols-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides