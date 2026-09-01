Informations pratiques

Badefols-sur-Dordogne

Stage de clown avec Isabelle Martineau

Badefols-sur-Dordogne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Envie de découvrir l’univers du clown et de laisser libre cours à votre créativité ? Comédienne professionnelle et clown d’intervention sociale, Isabelle Martineau propose un stage de 12 heures réparti sur deux jours à Badefols-sur-Dordogne.

À travers des exercices d’improvisation, d’écoute et d’expression corporelle, les participants exploreront leur imaginaire, leur spontanéité et le plaisir du jeu, dans une ambiance bienveillante et conviviale. .

Badefols-sur-Dordogne 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 12 61 68 catimou@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de clown avec Isabelle Martineau

L’événement Stage de clown avec Isabelle Martineau Badefols-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides