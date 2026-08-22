Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Solo de clown de Lady Garbure

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Vite Alité-e ou l’incroyable émancipation d’une galette de riz soufflé.

Une Diva pré ménopausée en burn-out, la quête infernale d’une éternelle inadaptée… .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Vite Alit%E9-e, or the Incredible %E9mancipation of a Puffed Rice Cake.

L’événement Solo de clown de Lady Garbure Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)