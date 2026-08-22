Solo de clown de Lady Garbure Villefranche-de-Rouergue
dimanche 4 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Solo de clown de Lady Garbure
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Vite Alité-e ou l’incroyable émancipation d’une galette de riz soufflé.
Une Diva pré ménopausée en burn-out, la quête infernale d’une éternelle inadaptée… .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
Vite Alit%E9-e, or the Incredible %E9mancipation of a Puffed Rice Cake.
L’événement Solo de clown de Lady Garbure Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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