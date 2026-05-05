Soluces – Flora Tristan, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Soluces – Flora Tristan 5 mai – 30 juin, les mardis Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:00:00+02:00

C’est un rendez-vous individuel d’une heure en bibliothèque.

Nos médiateurs numériques vous aident et vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à l’utilisation des outils numériques. Ils interviennent dans de nombreux domaines :

– Prise en main matérielle (ordinateurs, smartphones, tablettes…)

– Navigation web

– Sécurité sur internet

– Achat en ligne

– Bureautique

– Gestion boite mail

L’objectif principal est de vous autonomiser dans vos pratiques numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des outils et des technologies est devenue essentielle pour naviguer avec confiance et efficacité. Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque de votre quartier !

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous personnalisés d’une heure pour répondre à vos questions sur le numérique ! numérique apprentissage

Gerd Altmann / Pixabay