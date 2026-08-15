Some Produkt Concert de Convulsif + Toru Moulin du Rousseau Périgueux
samedi 21 novembre 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Some Produkt Concert de Convulsif + Toru
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Rendez-vous le 21 novembre pour les voir sur la scène du Moulin du Rousseau à Périgueux. Convulsif jouera en compagnie de Toru. Un concert organisé en partenariat l’asso Day Off Records qui participe à la sortie de leur album.
Soirée noise, jazz et musique .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com
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English : Some Produkt Concert de Convulsif + Toru
L’événement Some Produkt Concert de Convulsif + Toru Périgueux a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Communal de Périgueux
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