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Some Produkt Concert de Convulsif + Toru Moulin du Rousseau Périgueux

samedi 21 novembre 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux

Some Produkt Concert de Convulsif + Toru Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Moulin du Rousseau
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Some Produkt Concert de Convulsif + Toru

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Rendez-vous le 21 novembre pour les voir sur la scène du Moulin du Rousseau à Périgueux. Convulsif jouera en compagnie de Toru. Un concert organisé en partenariat l’asso Day Off Records qui participe à la sortie de leur album.

Soirée noise, jazz et musique   .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98  asso.someprodukt@gmail.com

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English : Some Produkt Concert de Convulsif + Toru

L’événement Some Produkt Concert de Convulsif + Toru Périgueux a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Communal de Périgueux

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