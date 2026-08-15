AGENDA · Périgueux
Some Produkt Concert The Let’s Go’s Moulin du rousseau Périgueux
dimanche 25 octobre 2026 · Moulin du rousseau · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Some Produkt Concert The Let’s Go’s
Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 20:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Soirée pop et punk.
Payant .
Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11
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English :
L’événement Some Produkt Concert The Let’s Go’s Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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