Some Produkt Concert The Let’s Go’s Moulin du rousseau Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Some Produkt Concert The Let’s Go’s

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 20:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Soirée pop et punk.

Payant .

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11

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English :

L’événement Some Produkt Concert The Let’s Go’s Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux