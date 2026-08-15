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Some Produkt Concert The Let’s Go’s Moulin du rousseau Périgueux

dimanche 25 octobre 2026 · Moulin du rousseau · Périgueux

Some Produkt Concert The Let’s Go’s Moulin du rousseau Périgueux

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Moulin du rousseau
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Some Produkt Concert The Let’s Go’s

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 20:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Soirée pop et punk.

Payant   .

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11 

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English :

L’événement Some Produkt Concert The Let’s Go’s Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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