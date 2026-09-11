jeudi 24 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Informations pratiques

Sommeil & Sophrologie Maison de Quartier La Touche Rennes 24 septembre – 10 décembre, certains jeudis

Atelier de 8 séances à destination des 60 ans et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-12-10T16:30:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes



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