Sommeil : stop aux idées reçues !, En visio, Orsay

Sommeil : stop aux idées reçues ! Jeudi 12 mars, 17h30 En visio Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00

Un webinaire interactif d’une heure au cours duquel vous pourrez répondre en direct à des quiz , mieux comprendre votre sommeil et découvrir des pistes d’amélioration concrètes

Cette action sensibilise aux conséquences d’un manque de sommeil et vous permet d’expérimenter une technique respiratoire favorisant l’endormissement

En visio Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/1105e401-00be-47aa-b62b-d4db449d2b20@68cdfebb-157b-4846-ba2f-d196a9124ac0 »}]

Webinaire interactif d’une heure pour comprendre le sommeil et découvrir des pistes d’amélioration concrètes webinaire sommeil