Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis D786 Erquy
Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis D786 Erquy mercredi 19 août 2026.
Erquy
Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis
D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Pour la 12ème année, l’animation mythique de Bienassis, ses 80 bénévoles accompagnés du spectacle pyrotechnique sont de retour pour une édition sur la légendaire Anne de Bretagne.
Plus d’informations bientôt… .
D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Stage de catamaran Maison de la mer Erquy 20 avril 2026
- Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord Viaduc du Caroual Erquy 20 avril 2026
- Criée, port et mareyage Rue du port Erquy 21 avril 2026
- Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Devant l’Office de Tourisme Erquy 21 avril 2026
- Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy 22 avril 2026