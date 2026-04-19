Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis D786 Erquy

Erquy

Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis

D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Pour la 12ème année, l’animation mythique de Bienassis, ses 80 bénévoles accompagnés du spectacle pyrotechnique sont de retour pour une édition sur la légendaire Anne de Bretagne.

Plus d’informations bientôt… .

D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Son & Lumière Anne de Bretagne au Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor