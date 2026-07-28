Informations pratiques

Le Mans

Songe

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 19:00:00

fin : 2026-11-04 21:00:00

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-05

Dans cette adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare par le metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo, treize jeunes interprètes débordant de fougue et d’entrain, issus de différents pays et parlant plusieurs langues, évolueront dans un monde où pullulent fantasmes et hallucinations. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Songe Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72