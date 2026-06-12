Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps Nantes
Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps Nantes samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 14:00 –
Gratuit : non 10 € prévente / 12 € sur place 10 € en prévente / 12 € sur place Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/gigue-a-watt/evenements/sonomade-iii-propaganda-x-parapacem-x-soma-collectif Adulte
SONOMADE III par Shelta Sound SystemLe 4 juillet 2026 de 14h à 2h ?? Dès 14h, rendez-vous à Quai des Chaps pour profiter d’un après-midi à prix libre avec :???? Un espace jeux???? Un village créatif???? Un stand de restauration???? Un bar extérieurLe tout porté par la puissante et magnifique sono de @para.pacem.sound, qui accueillera également @somacollectif derrière les platines pour faire vibrer le terrain ! ???? Puis, place à la soirée ! Une belle occasion de se retrouver, de danser et de se mettre en jambe, juste avant le grand rendez-vous du Dub Camp Festival. Attention jauge limitée !
Doulon – Bottière Nantes 44300
https://www.helloasso.com/associations/gigue-a-watt/evenements/sonomade-iii-propaganda-x-parapacem-x-soma-collectif
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