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L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes

L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes

L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Pont de la tortière, Nantes

Adresse : 1 bd des professeurs Sourdille, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 15:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Ce début d’été, nous nous retrouvons pour une programmation enitèrement théâtrale au Théâtre DuPont.L’occasion de découvrir le théâtre d’improvisation, une pièce de William Shakespeare : Le Songe d’une nuit d’été par la troupe adulte amateur de Coma Teatro, et du théâtre contemporain.Le tout en plein air sur les bords de l’Erdre, avec une buvette pour se désaltérer.

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000


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