L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 15:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Ce début d’été, nous nous retrouvons pour une programmation enitèrement théâtrale au Théâtre DuPont.L’occasion de découvrir le théâtre d’improvisation, une pièce de William Shakespeare : Le Songe d’une nuit d’été par la troupe adulte amateur de Coma Teatro, et du théâtre contemporain.Le tout en plein air sur les bords de l’Erdre, avec une buvette pour se désaltérer.

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000



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