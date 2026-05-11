L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes
L’été Théâtral Pont de la tortière, Nantes Nantes samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 15:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Ce début d’été, nous nous retrouvons pour une programmation enitèrement théâtrale au Théâtre DuPont.L’occasion de découvrir le théâtre d’improvisation, une pièce de William Shakespeare : Le Songe d’une nuit d’été par la troupe adulte amateur de Coma Teatro, et du théâtre contemporain.Le tout en plein air sur les bords de l’Erdre, avec une buvette pour se désaltérer.
Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Pont de la tortière, Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026
- Vente à la ferme des Dervallières, Ferme des dervallières, Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées », Cimetière Bouteillerie, Nantes 11 mai 2026
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES !, Archives de Nantes, Nantes 11 mai 2026
- Rumba, Mémoire et Résilience Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes 12 mai 2026