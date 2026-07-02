UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Sons dessus dessous, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

samedi 16 janvier 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux

Sons dessus dessous, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Lieu
Grand Théâtre - Foyer rouge
Adresse
Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Sons dessus dessous 16 et 17 janvier 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T11:00:00+01:00 – 2027-01-16T11:40:00+01:00
Fin : 2027-01-17T11:30:00+01:00 – 2027-01-17T12:10:00+01:00

Famille | Concert à partir de 3 ans
Des textures électroniques subtiles, douces et enveloppantes accompagnent une première expérience d’écoute d’où émergent la voix et les mélodies grecques qui ont bercé l’enfance de Sofia Avramidou, compositrice en résidence à l’Opéra National de Bordeaux.

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701679-sons-dessus-dessous »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-sons-dessus-dessous-86131 »}]
Sofia Avramidou Famille

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)