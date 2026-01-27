Sooshi Mango, un trio hilarant à l’Alhambra en juin l’Alhambra Paris

Après avoir conquis l’Australie, les États‑Unis et le Royaume‑Uni, Sooshi Mango poursuit son ascension mondiale avec un spectacle explosif mêlant sketches, situations absurdes et énergie scénique irrésistible. Leur passage à Paris promet une soirée unique où le public pourra retrouver leurs personnages cultes, leurs dialogues rapides et leur sens du comique physique.

Spectacle en anglais, non sous‑titré.

Avec leur style inimitable et leur capacité à fédérer un public international, Sooshi Mango s’annonce comme l’un des rendez‑vous humoristiques incontournables de l’année 2026 à Paris.

Le phénomène humoristique australien Sooshi Mango débarque enfin à Paris dans le cadre de leur tournée internationale “Home Made World Tour”. Le trio, devenu incontournable grâce à ses personnages hauts en couleur et son humour familial inspiré des cultures italo‑australiennes, se produira le 17 juin 2026 sur la scène emblématique de l’Alhambra.

Le mercredi 17 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

À partir de 41 euros

Tout public.

l’Alhambra 21 rue Yves Toudic 75010 Paris

