Sophie Liu Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Sophie Liu

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h à 22h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Très attendue à Marseille, Sophia Liu est notre coup de cœur cette année. Vous allez l’adorer.

Sophia Liu, piano



À 17 ans, le jeu transcendant et la technique parfaite de Sophia Liu éclipsent à peu près tout le monde. Mais elle possède surtout une palette de couleurs, un goût musical et une fraîcheur qui donnent à ses interprétations un charme rare.



Née à Shangaï, elle était encore en langes quand elle est allée vivre au Japon. À quatre ans, on l’a mise au piano et à cinq ans, elle remportait son premier concours. Trois ans plus tard, la famille s’est installée au Canada. Sophia Liu prend des cours avec maître Dang Thaï Son, Premier Prix du Concours Chopin en 1980, également professeur de Bruce Liu et d’Eric Lu, les deux derniers vainqueurs de la célèbre compétition. Elle a remporté une multitude de prix internationaux au Japon, en Chine, en Europe et aux États-Unis.



PROGRAMME



TCHAÏKOVSKY

Dumka op. 59

Les Saisons op. 37a (extraits)



CHOPIN

Polonaise op. 53

Nocturne op. 9 n°3

Rondo op. 16

Ballade n°1 op. 23

Scherzo n°3 op. 39



BALAKIREV

Islamey op. 18 .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Highly anticipated in Marseille, Sophia Liu is our favorite this year. You’re going to love her.

L’événement Sophie Liu Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille