Sophr’arbre au parc Fenain Douai
Sophr’arbre au parc Fenain Douai samedi 23 mai 2026.
Douai
Sophr’arbre au parc Fenain
Rue de la Motte Julien Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-07-25
Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !
Tel est le programme de votre balade au vert, entre sous-bois, étang et plaine. Autrefois propriété des pères bénédictins anglais, la découverte de ce parc propice à la balade et à la rêverie avec votre guide sera ponctuée de quelques instants d’initiation à la sophrologie et à la sylvothérapie.
Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !
Tel est le programme de votre balade au vert, entre sous-bois, étang et plaine. Autrefois propriété des pères bénédictins anglais, la découverte de ce parc propice à la balade et à la rêverie avec votre guide sera ponctuée de quelques instants d’initiation à la sophrologie et à la sylvothérapie. .
Rue de la Motte Julien Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Breathe, contemplate and disconnect!
This is the program for your walk in the green, between undergrowth, pond and plain. Formerly the property of English Benedictine monks, the discovery of this park, ideal for strolling and daydreaming with your guide, will be punctuated by a few moments of initiation to sophrology and sylvotherapy.
L’événement Sophr’arbre au parc Fenain Douai a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis
À voir aussi à Douai (Nord)
- Sophro’Cool à Lambres-lez-Douai Douai 11 avril 2026
- Croch’Art déco la vie en rose Douai 11 avril 2026
- Les grands magasins de Douai du Furet du Nord à l’Homme de Fer Douai 18 avril 2026
- Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco Douai 19 avril 2026
- La Croisée Des Chemins Douai Nord 1 mai 2026