Douai

Sophr’arbre au parc Fenain

Rue de la Motte Julien Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-25

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !

Tel est le programme de votre balade au vert, entre sous-bois, étang et plaine. Autrefois propriété des pères bénédictins anglais, la découverte de ce parc propice à la balade et à la rêverie avec votre guide sera ponctuée de quelques instants d’initiation à la sophrologie et à la sylvothérapie.

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !

Tel est le programme de votre balade au vert, entre sous-bois, étang et plaine. Autrefois propriété des pères bénédictins anglais, la découverte de ce parc propice à la balade et à la rêverie avec votre guide sera ponctuée de quelques instants d’initiation à la sophrologie et à la sylvothérapie. .

Rue de la Motte Julien Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Breathe, contemplate and disconnect!

This is the program for your walk in the green, between undergrowth, pond and plain. Formerly the property of English Benedictine monks, the discovery of this park, ideal for strolling and daydreaming with your guide, will be punctuated by a few moments of initiation to sophrology and sylvotherapy.

L’événement Sophr’arbre au parc Fenain Douai a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis