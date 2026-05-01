Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai
Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai samedi 23 mai 2026.
Douai
Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse
130 Rue des Chartreux Douai Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des musées, nous vous ouvrons nos portes pour une soirée conviviale et pleine de découvertes !
Au programme
Visites guidées
Durée 45 minutes
– Visites guidées familles
Le métier d’artiste 19h 20h 21h
Couleurs et animaux 18h30 19h30 20h30
– Visites guidées adultes
Les couleurs et leurs symboles 22h
Les symboles dans les tableaux 21h30
Vous pouvez réserver votre visite guidée dès maintenant sur le site internet du musée !
Ateliers
Sans réservation
– Le musée en lumières
Pour les enfants Crée une carte à gratter grâce aux silhouettes emblématiques du musée ! Pour les grands enfants Dessine ton sujet grâce à la lumière, un crayon blanc et du papier noir.
En continu de 18h à 20h et de 20h30 à 23h30
– Clic, Clac, Photo !!!
Prendre une photo, c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez (re)découvrir l’appareil photo de papa ou de grand papa !
Sessions d’une heure 18h15 20h 21h15 22h30
Jeux
Sans réservation
– Que nous racontent les œuvres ?
Les familles sont invitées à faire une partie de jeu de cartes permettant d’analyser les œuvres et de recueillir leurs impressions face à celles-ci.
En continu de 18h à 20h et de 21h à 22h30
– Mini-théâtre d’ombres
A l’aide de silhouettes évoquant le musée, les enfants passent derrière l’écran et racontent des histoires à leurs parents, et vice versa !
En continu de 18h à minuit
Accrochage temporaire
Le pendule de Foucault, en partenariat avec l’IMT Nord Europe
Spectacle
Sans réservation
Spectacle de danse contemporaine et de danse classique par la MJC de Douai et la Compagnie Extrasystole
Dès 20h
Restauration
– Friterie Chez Arthur
– L’association L’Encre des Cytises
De 18h à minuit
Rendez-vous le 23 mai de 18h00 à minuit
Entrée gratuite
A l’occasion de la Nuit des musées, nous vous ouvrons nos portes pour une soirée conviviale et pleine de découvertes !
Au programme
Visites guidées
Durée 45 minutes
– Visites guidées familles
Le métier d’artiste 19h 20h 21h
Couleurs et animaux 18h30 19h30 20h30
– Visites guidées adultes
Les couleurs et leurs symboles 22h
Les symboles dans les tableaux 21h30
Vous pouvez réserver votre visite guidée dès maintenant sur le site internet du musée !
Ateliers
Sans réservation
– Le musée en lumières
Pour les enfants Crée une carte à gratter grâce aux silhouettes emblématiques du musée ! Pour les grands enfants Dessine ton sujet grâce à la lumière, un crayon blanc et du papier noir.
En continu de 18h à 20h et de 20h30 à 23h30
– Clic, Clac, Photo !!!
Prendre une photo, c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez (re)découvrir l’appareil photo de papa ou de grand papa !
Sessions d’une heure 18h15 20h 21h15 22h30
Jeux
Sans réservation
– Que nous racontent les œuvres ?
Les familles sont invitées à faire une partie de jeu de cartes permettant d’analyser les œuvres et de recueillir leurs impressions face à celles-ci.
En continu de 18h à 20h et de 21h à 22h30
– Mini-théâtre d’ombres
A l’aide de silhouettes évoquant le musée, les enfants passent derrière l’écran et racontent des histoires à leurs parents, et vice versa !
En continu de 18h à minuit
Accrochage temporaire
Le pendule de Foucault, en partenariat avec l’IMT Nord Europe
Spectacle
Sans réservation
Spectacle de danse contemporaine et de danse classique par la MJC de Douai et la Compagnie Extrasystole
Dès 20h
Restauration
– Friterie Chez Arthur
– L’association L’Encre des Cytises
De 18h à minuit
Rendez-vous le 23 mai de 18h00 à minuit
Entrée gratuite .
130 Rue des Chartreux Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 38 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of Museum Night, we open our doors to you for a convivial evening full of discoveries!
On the program:
Guided tours
Duration: 45 minutes
– Family tours
The artist’s craft: 7 pm 8 pm 9 pm
Colors and animals: 6:30 pm 7:30 pm 8:30 pm
– Guided tours for adults
Colors and their symbols: 22h
Symbols in paintings: 9:30pm
You can book your guided tour now on the museum website!
Workshops
Without reservation
– The museum in lights
For kids: Create a scratch card using the museum’s iconic silhouettes! For older children: Draw your subject using light, white pencil and black paper.
Continuous from 6 pm to 8 pm and from 8:30 pm to 11:30 pm
– Clic, Clac, Photo!!!
Taking a photo is simple, but how does it work with a camera? The lens, the diaphragm, the body, the film… Come and (re)discover dad’s or granddad’s camera!
One-hour sessions: 6.15pm 8pm 9.15pm 10.30pm
Games
Without reservation
– What do the works tell us?
Families are invited to play a game of cards to analyze the works and gather their impressions of them.
Continuous from 6pm to 8pm and 9pm to 10:30pm
– Mini shadow theater
Using silhouettes evoking the museum, children go behind the screen and tell stories to their parents, and vice versa!
Continuous from 6pm to midnight
Temporary exhibition
Foucault’s pendulum, in partnership with IMT Nord Europe
Show
Without reservation
Contemporary and classical dance performance by MJC Douai and Compagnie Extrasystole
Starting at 8pm
Catering
– Chez Arthur French fry shop
– L’Encre des Cytises association
From 6pm to midnight
Rendezvous on May 23 from 6pm to midnight
Free admission
L’événement Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis
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- Jeu : Que nous racontent les œuvres ?, Musée de la Chartreuse, Douai 23 mai 2026
- Atelier « Le musée en lumières », Musée de la Chartreuse, Douai 23 mai 2026