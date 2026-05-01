Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai

Douai

Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse

130 Rue des Chartreux Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des musées, nous vous ouvrons nos portes pour une soirée conviviale et pleine de découvertes !

Au programme

Visites guidées

Durée 45 minutes

– Visites guidées familles

Le métier d’artiste 19h 20h 21h

Couleurs et animaux 18h30 19h30 20h30

– Visites guidées adultes

Les couleurs et leurs symboles 22h

Les symboles dans les tableaux 21h30

Vous pouvez réserver votre visite guidée dès maintenant sur le site internet du musée !

Ateliers

Sans réservation

– Le musée en lumières

Pour les enfants Crée une carte à gratter grâce aux silhouettes emblématiques du musée ! Pour les grands enfants Dessine ton sujet grâce à la lumière, un crayon blanc et du papier noir.

En continu de 18h à 20h et de 20h30 à 23h30

– Clic, Clac, Photo !!!

Prendre une photo, c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez (re)découvrir l’appareil photo de papa ou de grand papa !

Sessions d’une heure 18h15 20h 21h15 22h30

Jeux

Sans réservation

– Que nous racontent les œuvres ?

Les familles sont invitées à faire une partie de jeu de cartes permettant d’analyser les œuvres et de recueillir leurs impressions face à celles-ci.

En continu de 18h à 20h et de 21h à 22h30

– Mini-théâtre d’ombres

A l’aide de silhouettes évoquant le musée, les enfants passent derrière l’écran et racontent des histoires à leurs parents, et vice versa !

En continu de 18h à minuit

Accrochage temporaire

Le pendule de Foucault, en partenariat avec l’IMT Nord Europe

Spectacle

Sans réservation

Spectacle de danse contemporaine et de danse classique par la MJC de Douai et la Compagnie Extrasystole

Dès 20h

Restauration

– Friterie Chez Arthur

– L’association L’Encre des Cytises

De 18h à minuit

Rendez-vous le 23 mai de 18h00 à minuit

Entrée gratuite

A l’occasion de la Nuit des musées, nous vous ouvrons nos portes pour une soirée conviviale et pleine de découvertes !

Au programme

Visites guidées

Durée 45 minutes

– Visites guidées familles

Le métier d’artiste 19h 20h 21h

Couleurs et animaux 18h30 19h30 20h30

– Visites guidées adultes

Les couleurs et leurs symboles 22h

Les symboles dans les tableaux 21h30

Vous pouvez réserver votre visite guidée dès maintenant sur le site internet du musée !

Ateliers

Sans réservation

– Le musée en lumières

Pour les enfants Crée une carte à gratter grâce aux silhouettes emblématiques du musée ! Pour les grands enfants Dessine ton sujet grâce à la lumière, un crayon blanc et du papier noir.

En continu de 18h à 20h et de 20h30 à 23h30

– Clic, Clac, Photo !!!

Prendre une photo, c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez (re)découvrir l’appareil photo de papa ou de grand papa !

Sessions d’une heure 18h15 20h 21h15 22h30

Jeux

Sans réservation

– Que nous racontent les œuvres ?

Les familles sont invitées à faire une partie de jeu de cartes permettant d’analyser les œuvres et de recueillir leurs impressions face à celles-ci.

En continu de 18h à 20h et de 21h à 22h30

– Mini-théâtre d’ombres

A l’aide de silhouettes évoquant le musée, les enfants passent derrière l’écran et racontent des histoires à leurs parents, et vice versa !

En continu de 18h à minuit

Accrochage temporaire

Le pendule de Foucault, en partenariat avec l’IMT Nord Europe

Spectacle

Sans réservation

Spectacle de danse contemporaine et de danse classique par la MJC de Douai et la Compagnie Extrasystole

Dès 20h

Restauration

– Friterie Chez Arthur

– L’association L’Encre des Cytises

De 18h à minuit

Rendez-vous le 23 mai de 18h00 à minuit

Entrée gratuite .

130 Rue des Chartreux Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 38 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Museum Night, we open our doors to you for a convivial evening full of discoveries!

On the program:

Guided tours

Duration: 45 minutes

– Family tours

The artist’s craft: 7 pm 8 pm 9 pm

Colors and animals: 6:30 pm 7:30 pm 8:30 pm

– Guided tours for adults

Colors and their symbols: 22h

Symbols in paintings: 9:30pm

You can book your guided tour now on the museum website!

Workshops

Without reservation

– The museum in lights

For kids: Create a scratch card using the museum’s iconic silhouettes! For older children: Draw your subject using light, white pencil and black paper.

Continuous from 6 pm to 8 pm and from 8:30 pm to 11:30 pm

– Clic, Clac, Photo!!!

Taking a photo is simple, but how does it work with a camera? The lens, the diaphragm, the body, the film… Come and (re)discover dad’s or granddad’s camera!

One-hour sessions: 6.15pm 8pm 9.15pm 10.30pm

Games

Without reservation

– What do the works tell us?

Families are invited to play a game of cards to analyze the works and gather their impressions of them.

Continuous from 6pm to 8pm and 9pm to 10:30pm

– Mini shadow theater

Using silhouettes evoking the museum, children go behind the screen and tell stories to their parents, and vice versa!

Continuous from 6pm to midnight

Temporary exhibition

Foucault’s pendulum, in partnership with IMT Nord Europe

Show

Without reservation

Contemporary and classical dance performance by MJC Douai and Compagnie Extrasystole

Starting at 8pm

Catering

– Chez Arthur French fry shop

– L’Encre des Cytises association

From 6pm to midnight

Rendezvous on May 23 from 6pm to midnight

Free admission

L’événement Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis