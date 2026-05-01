Douai

Course de garçons de café

Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tu penses avoir l’équilibre dans la peau ? Viens le prouver à notre grande ̧ ́ ! Plateau à la main, verres pleins… mais interdiction de courir !

Le but ? Garder un max d’eau dans deux gobelets sur un trajet de , depuis la ’ … sans en renverser une goutte (système de pénalités), et surtout , sinon… disqualification

̀

’

̀

́

Pro des bars & restos (tenue noir et blanc obligatoire, évite le jogging )

Adultes

Enfants (10-15 ans)

Binôme Parent-Enfant (-15 ans)

En mode déguisé pour le fun !

Alors, prêt(e) à marcher comme un chef ?

!

Inscription en ligne https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com

Tu penses avoir l’équilibre dans la peau ? Viens le prouver à notre grande ̧ ́ ! Plateau à la main, verres pleins… mais interdiction de courir !

Le but ? Garder un max d’eau dans deux gobelets sur un trajet de , depuis la ’ … sans en renverser une goutte (système de pénalités), et surtout , sinon… disqualification

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Pro des bars & restos (tenue noir et blanc obligatoire, évite le jogging )

Adultes

Enfants (10-15 ans)

Binôme Parent-Enfant (-15 ans)

En mode déguisé pour le fun !

Alors, prêt(e) à marcher comme un chef ?

!

Inscription en ligne https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com .

Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 98 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Think you’ve got balance in your blood? Come and prove it to our great ???????? ????????? ?????! Tray in hand, glasses full… but no running!

The aim? Keep as much water as possible in two cups over a distance of ?,? ?? from ????? ???????… without spilling a drop (penalty system), and above all ???? ??????, otherwise… disqualification

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Bar & restaurant pro (black and white outfit mandatory, avoid jogging?)

Adults

Children (10-15 years)

Parent-Child pair (under 15)

Dress up for fun!

So, ready to walk like a chef?

?? ???????? ???? ??? ?? ???? !

Online registration: https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com

L’événement Course de garçons de café Douai a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis