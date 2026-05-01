Course de garçons de café Douai
Course de garçons de café Douai samedi 23 mai 2026.
Douai
Course de garçons de café
Douai Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tu penses avoir l’équilibre dans la peau ? Viens le prouver à notre grande ̧ ́ ! Plateau à la main, verres pleins… mais interdiction de courir !
Le but ? Garder un max d’eau dans deux gobelets sur un trajet de , depuis la ’ … sans en renverser une goutte (système de pénalités), et surtout , sinon… disqualification
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Pro des bars & restos (tenue noir et blanc obligatoire, évite le jogging )
Adultes
Enfants (10-15 ans)
Binôme Parent-Enfant (-15 ans)
En mode déguisé pour le fun !
Alors, prêt(e) à marcher comme un chef ?
!
Inscription en ligne https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com
Tu penses avoir l’équilibre dans la peau ? Viens le prouver à notre grande ̧ ́ ! Plateau à la main, verres pleins… mais interdiction de courir !
Le but ? Garder un max d’eau dans deux gobelets sur un trajet de , depuis la ’ … sans en renverser une goutte (système de pénalités), et surtout , sinon… disqualification
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Pro des bars & restos (tenue noir et blanc obligatoire, évite le jogging )
Adultes
Enfants (10-15 ans)
Binôme Parent-Enfant (-15 ans)
En mode déguisé pour le fun !
Alors, prêt(e) à marcher comme un chef ?
!
Inscription en ligne https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com .
Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 98 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Think you’ve got balance in your blood? Come and prove it to our great ???????? ????????? ?????! Tray in hand, glasses full… but no running!
The aim? Keep as much water as possible in two cups over a distance of ?,? ?? from ????? ???????… without spilling a drop (penalty system), and above all ???? ??????, otherwise… disqualification
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Bar & restaurant pro (black and white outfit mandatory, avoid jogging?)
Adults
Children (10-15 years)
Parent-Child pair (under 15)
Dress up for fun!
So, ready to walk like a chef?
?? ???????? ???? ??? ?? ???? !
Online registration: https://coursegarcondecafe.douaicommerce.com
L’événement Course de garçons de café Douai a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis
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