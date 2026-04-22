Tandem Scène Nationale Mon petit coeur imbécile Douai

Douai

Tandem Scène Nationale Mon petit coeur imbécile

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-23

C’est l’histoire d’un petit garçon né avec une malformation cardiaque. Il faudrait l’opérer à l’étranger mais, hélas, quand on vit en Afrique, dans un petit village de brousse, cela coûte bien trop cher. Sa mère a trouvé une solution : gagner un marathon et payer les soins avec la récompense ! Une course folle mêlant théâtre, danse hip-hop et musique électro s’engage alors… Prêts ? Partez !

Akil n’est pas un petit garçon comme les autres. Pas question pour lui de s’amuser avec les enfants de son âge ni de jouer les casse-cous. Pourquoi ? Chaque jour, dans sa poitrine, il entend des pchiiit entre les toudoum . A priori condamné, le garçon compte le nombre d’heures qu’il a déjà vécues. Maswala, sa mère, elle, ne se résigne pas. Elle travaille sans cesse mais ne gagnera jamais assez d’argent pour payer l’opération qui sauverait son fils. Un jour, elle apprend par le journal qu’une femme a empoché une petite fortune en gagnant un marathon. Elle aussi sait courir. Ni une ni deux, la meilleure brebis est vendue au marché du village, et Masswala peut s’inscrire pour la prochaine course : le marathon de Kamjuni. Pas d’alternative, elle doit gagner… Adapté par Catherine Verlaguet du beau roman de Xavier-Laurent Petit (et inspiré d’une histoire vraie !), et mis en scène par Olivier Letellier, ce spectacle adressé aux enfants et aux jeunes ados est porté par un épatant duo : Romain Njoh, comédien, et Fatma-Zahra Ahmed, danseuse hip-hop dont les gestes transmettent l’énergie et l’endurance de l’héroïne. Jouée dans un dispositif ludique et immersif, au plus près du public, accompagnée par une bande son métaphorique et haletante, l’histoire captive, bouleverse et cultive le suspens.

C’est l’histoire d’un petit garçon né avec une malformation cardiaque. Il faudrait l’opérer à l’étranger mais, hélas, quand on vit en Afrique, dans un petit village de brousse, cela coûte bien trop cher. Sa mère a trouvé une solution : gagner un marathon et payer les soins avec la récompense ! Une course folle mêlant théâtre, danse hip-hop et musique électro s’engage alors… Prêts ? Partez !

Akil n’est pas un petit garçon comme les autres. Pas question pour lui de s’amuser avec les enfants de son âge ni de jouer les casse-cous. Pourquoi ? Chaque jour, dans sa poitrine, il entend des pchiiit entre les toudoum . A priori condamné, le garçon compte le nombre d’heures qu’il a déjà vécues. Maswala, sa mère, elle, ne se résigne pas. Elle travaille sans cesse mais ne gagnera jamais assez d’argent pour payer l’opération qui sauverait son fils. Un jour, elle apprend par le journal qu’une femme a empoché une petite fortune en gagnant un marathon. Elle aussi sait courir. Ni une ni deux, la meilleure brebis est vendue au marché du village, et Masswala peut s’inscrire pour la prochaine course : le marathon de Kamjuni. Pas d’alternative, elle doit gagner… Adapté par Catherine Verlaguet du beau roman de Xavier-Laurent Petit (et inspiré d’une histoire vraie !), et mis en scène par Olivier Letellier, ce spectacle adressé aux enfants et aux jeunes ados est porté par un épatant duo : Romain Njoh, comédien, et Fatma-Zahra Ahmed, danseuse hip-hop dont les gestes transmettent l’énergie et l’endurance de l’héroïne. Jouée dans un dispositif ludique et immersif, au plus près du public, accompagnée par une bande son métaphorique et haletante, l’histoire captive, bouleverse et cultive le suspens. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

This is the story of a little boy born with a heart defect. He would have to be operated on abroad, but alas, when you live in Africa, in a small village in the bush, this is far too expensive. His mother came up with a solution: win a marathon and pay for the treatment with the prize money! A crazy race mixing theater, hip-hop dance and electro music begins… Ready? Go for it!

Akil is not your average little boy. He doesn’t want to play with kids his own age, or be a daredevil. Why not? Every day, in his chest, he hears pchiiit between toudoum . A priori doomed, the boy counts the number of hours he has already lived. Maswala, his mother, is not resigned. She works non-stop, but will never earn enough money to pay for the operation that would save her son. One day, she learns from the newspaper that a woman has pocketed a small fortune by winning a marathon. She can run too. In no time at all, the best ewe is sold at the village market, and Masswala can register for the next race: the Kamjuni Marathon. There’s no alternative: she has to win… Adapted by Catherine Verlaguet from Xavier-Laurent Petit?s beautiful novel (and inspired by a true story?!), and directed by Olivier Letellier, this show for children and young teenagers features a stunning duo: Romain Njoh, actor, and Fatma-Zahra Ahmed, hip-hop dancer, whose gestures convey the heroine?s energy and stamina. Performed in a playful, immersive setting, as close as possible to the audience, accompanied by a breathless, metaphorical soundtrack, the story captivates, upsets and cultivates suspense.

L’événement Tandem Scène Nationale Mon petit coeur imbécile Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis