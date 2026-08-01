Sophro Balade au fil de l’eau Vallée du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem
samedi 8 août 2026 · Vallée du Faodel · Saint-Nicolas-du-Pélem
Informations pratiques
Saint-Nicolas-du-Pélem
Sophro Balade au fil de l’eau
Vallée du Faodel Rue du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Sophro Balade au fil de l’eau dans un cadre verdoyant
Une parenthèse pour prendre soin de soi lors d’une courte marche au rythme de votre souffle. 5 pauses sophro ponctueront le trajet (max 3km A/R). Nous mobiliserons nos sens afin de profiter pleinement du cadre verdoyant. Des moments de relaxation et de contemplation s’ajouteront à cette balade accessible à tous.
Org. Sophro du Lac .
Vallée du Faodel Rue du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sophro Balade au fil de l’eau Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d'Armor)
- Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 4 août 2026
- Atelier herbier Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 5 août 2026
- Atelier cyanotype Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 6 août 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 7 août 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 11 août 2026