Moëlan-sur-Mer

Sophro-balade rives de Merrien

Chef du bois Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Vous voulez découvrir notre bel environnement, en pleine nature (côte) tout en prenant un temps pour vous, pour lâcher les tensions, vous reconnecter à vous-même, dans l’instant présent, vos SENS en éveil, la sophro-balade répondra à vos besoins. Basée sur la respiration, la libération des tensions du corps et les évocations positives, venez vivre cette balade unique d’1h30 !

Il est prouvé que déambuler dans la nature nous rend moins anxieux, plus calmes et apaisés. Les moments passés en pleine nature font baisser la tension artérielle, rechargent l’énergie, font descendre le taux de sucre dans le sang et nous rendent moins enclins à nous attarder sur nos préoccupations.

Alors osez l’alliance sophrologie et pleine nature et vous en reviendrez recentrés, ré-ancrés et plein(e) d’énergie. A bientôt, kénavo !

Je vous accompagne avec bienveillance et attention.

Pascale COUSSEAU Sophrologue

Sophro-balade d’1h30 sur chemins faciles à emprunter. Prévoir baskets ou chaussures de marche, bouteille d’eau et vêtement de pluie ou chapeau/casquette selon la météo. .

Chef du bois Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 81 25 51

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English :

L’événement Sophro-balade rives de Merrien Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS