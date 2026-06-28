Nanchez

SophrO’Balade à Prénovel

Prénovel Nanchez Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-14 2026-08-21

Venez découvrir les Sophro’balades, expérience sensorielle guidée alliant la pratique de la sophrologie (marche en respiration, relaxation dynamique, détente & lacher-prise) et les bienfaits d’une balade en forêt.

Tarif 20€ Durée 2h00

Sur inscription au plus tard la veille 06 72 19 83 88 .

Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 19 83 88 cathy.couanon@sophrologie-jura.com

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English : SophrO’Balade à Prénovel

L’événement SophrO’Balade à Prénovel Nanchez a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX