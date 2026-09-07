SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
jeudi 26 novembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
SOPHROLOGIE Jeudi 26 novembre, 16h30 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T16:30:00+01:00 – 2026-11-26T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T16:30:00+01:00 – 2026-11-26T18:00:00+01:00
Maison de quartier du COURGHAIN
La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.
La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualisation positive. Elle permet d’apprendre à mieux gérer le stress, les émotions, la fatigue et à renforcer la confiance en soi.
Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualis…
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