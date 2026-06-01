Sophrologie sur la goélette Neire Mâove Barneville-Carteret
Sophrologie sur la goélette Neire Mâove Barneville-Carteret mercredi 24 juin 2026.
Barneville-Carteret
Sophrologie sur la goélette Neire Mâove
Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
La NEIRE MAOVE vous propose de la sophrologie avec Tanit Pruvost
Au rythme doux du clapotis, le chant des mouettes et le léger cliquetis des haubans, laissez vous guider par une séance de sophrologie, en ciel et mer, un moment rien que pour vous!
Amarrée au port de plaisance de Carteret, inscrivez vous pou ce voyage immobile , un instant d’harmonie au fil de l’eau,
4 créneaux d’une heure 10H-11H ; 12H-13H; 14H30-15H30; 16H30-17H30.
Tapis fournis
Inscriptions et renseignements au 07.68.98.84.39
Tarif unique 15 euros (à noter que la moitié des recettes sont reversées au profit de l’association Vieux Gréements en Côte des Isles). .
Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 7 68 98 84 39 bastide.tanit@gmail.com
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English : Sophrologie sur la goélette Neire Mâove
L’événement Sophrologie sur la goélette Neire Mâove Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin La Côte des Isles
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