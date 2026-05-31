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Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne

Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne

Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna

Adresse : 2 allée Athéna 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Sorcière ! Dimanche 21 juin, 16h00 Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00

Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses. Une déambulation de jardins en places, construites avec des habitant·es du territoire pour transmettre autant que pour ensorceler.

À partir de 8 ans
Création

Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna 2 allée Athéna
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses.

© Coco Pettini

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