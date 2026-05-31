Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne

Sorcière ! Dimanche 21 juin, 16h00 Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00

Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses. Une déambulation de jardins en places, construites avec des habitant·es du territoire pour transmettre autant que pour ensorceler.

À partir de 8 ans

Création

Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna 2 allée Athéna

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses.

© Coco Pettini