Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne
Sorcière !, Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Sorcière ! Dimanche 21 juin, 16h00 Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00
Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses. Une déambulation de jardins en places, construites avec des habitant·es du territoire pour transmettre autant que pour ensorceler.
À partir de 8 ans
Création
Angle avenue Roberto Rossellini et allée Athéna 2 allée Athéna
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Chorégraphie poétique et politique sur les sorcières – figures historiques persécutées – et, à travers elles, sur les femmes en résistance, radicales et joyeuses.
© Coco Pettini
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