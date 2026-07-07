Sorda Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
mercredi 24 février 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Sorda
Mercredi 24 février 2027 de 18h à 21h.
Début du film à 19h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 18:00:00
fin : 2027-02-24 21:00:00
Date(s) :
2027-02-24
Ciné discussion
Drame, Espagne (2026)
+ Accueil convivial dès 18h
avec une dégustation surprise
préparée par notre maîtresse de maison !
Ce film est proposé avec des sous-titres pour sourds et malentendants (SME).
Une audiodescription (via l’application La Bavarde ) ainsi qu’une version audiodécrite des sous-titres (via l’application MovieReading) sont également disponibles.
Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?
Projection suivie d’une discussion avec les Philosophes Publics. .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Cin%E9 discussion
Drama, Spain (2026)
L’événement Sorda Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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