Sorda Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Sorda

Mercredi 24 février 2027 de 18h à 21h.

Début du film à 19h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 18:00:00

fin : 2027-02-24 21:00:00

Date(s) :

2027-02-24

Ciné discussion

Drame, Espagne (2026)

+ Accueil convivial dès 18h

avec une dégustation surprise

préparée par notre maîtresse de maison !



Ce film est proposé avec des sous-titres pour sourds et malentendants (SME).

Une audiodescription (via l’application La Bavarde ) ainsi qu’une version audiodécrite des sous-titres (via l’application MovieReading) sont également disponibles.



Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?



Projection suivie d’une discussion avec les Philosophes Publics. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cin%E9 discussion

Drama, Spain (2026)

L’événement Sorda Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille