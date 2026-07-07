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AGENDA · Marseille 14e Arrondissement

Sorda Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

mercredi 24 février 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 24 février 2027
Fin
mercredi 24 février 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
Avenue Raimu
Adresse
13014
Ville
13014 Marseille 14e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 14e Arrondissement

Sorda

Mercredi 24 février 2027 de 18h à 21h.
Début du film à 19h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 18:00:00
fin : 2027-02-24 21:00:00

Date(s) :
2027-02-24

Ciné discussion
Drame, Espagne (2026)
+ Accueil convivial dès 18h
avec une dégustation surprise
préparée par notre maîtresse de maison !

Ce film est proposé avec des sous-titres pour sourds et malentendants (SME).
Une audiodescription (via l’application La Bavarde ) ainsi qu’une version audiodécrite des sous-titres (via l’application MovieReading) sont également disponibles.

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Projection suivie d’une discussion avec les Philosophes Publics.   .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Cin%E9 discussion
Drama, Spain (2026)

L’événement Sorda Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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