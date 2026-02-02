Sortie 123Nature Balade à la ferme Grand-Charmont

Sortie 123Nature Balade à la ferme

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

2026-05-09

Venez vous ressourcer au contact des animaux pour une balade avec les ponettes et les ânesses. Avec visite libre de la ferme avant ou après.

Intervenant Ferme du Fort Lachaux. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.Enfants entre 3 et 10 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 15 h à 15 h 30 ou de 15 h 45 à 16 h 15 en haut du Fort Lachaux, près de la barrière d’accès, à Grand-Charmont. .

Fort Lachaux Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

