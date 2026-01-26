Sortie 123Nature De la laine au fil Fort Lachaux Grand-Charmont

Sortie 123Nature De la laine au fil

Fort Lachaux Chemin du Fort Lachaux Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Sortie 123Nature De la laine au fil , atelier.

Découvrez le cardage et le filage de laine locale et transformez la laine brute en fil doux.

Avec visite libre de la ferme avant ou après.

Intervenant Ferme du Fort Lachaux. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h en haut du Fort Lachaux, près de la barrière d’accès, à Grand- Charmont .

Fort Lachaux Chemin du Fort Lachaux Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

