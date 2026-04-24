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Sortie à Chaptelat Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat

Sortie à Chaptelat Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat

Sortie à Chaptelat Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place de l'Abbé Rousseau

Adresse : Parking de L'église

Ville : 87270 Chaptelat

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chaptelat

Sortie à Chaptelat

Place de l’Abbé Rousseau Parking de L’église Chaptelat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Par la LPO, balade souvent pleine de surprises puisque tous les migrateurs sont de retour.
RDV Parking de l’église en face du bar restaurant.
Animateur Stéphane Lerouge.   .

Place de l’Abbé Rousseau Parking de L’église Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 93 01 17 

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English : Sortie à Chaptelat

L’événement Sortie à Chaptelat Chaptelat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole

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