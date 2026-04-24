Sortie à Chaptelat Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat
Sortie à Chaptelat Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat samedi 9 mai 2026.
Chaptelat
Sortie à Chaptelat
Place de l’Abbé Rousseau Parking de L’église Chaptelat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Par la LPO, balade souvent pleine de surprises puisque tous les migrateurs sont de retour.
RDV Parking de l’église en face du bar restaurant.
Animateur Stéphane Lerouge. .
Place de l’Abbé Rousseau Parking de L’église Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 93 01 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie à Chaptelat
L’événement Sortie à Chaptelat Chaptelat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Chaptelat (Haute-Vienne)
- Sentier des aurieres Chaptelat Haute-Vienne 1 mai 2026
- 11ème édition de Chap’Evasion Le Limous’Ain Chaptelat 13 juin 2026