sortie à la journée pour aller se baigner! A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

jeudi 27 août 2026 · A l'Abordage - Le Café des Enfants · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 10:00 – 16:50

Gratuit : non adhérer à l’association Téléphonez au 0240487146 pour plus d’informations

Selon la météo, nous irons soit au plan d’eau du Chêne d’Oudon, soit à la Bernerie pour voir l’océan. Appelez-nous le 25 août pour savoir.On prendra le train, le pique-nique et c’est parti!

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr



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