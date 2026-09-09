Sortie à La Seiche (lac d’Annecy), La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie), Sevrier

Informations pratiques

Sortie à La Seiche (lac d’Annecy) 9 septembre – 11 octobre La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-11T12:00:00+02:00 – 2026-10-11T23:00:00+02:00

Sortie du week-end à La Seiche (lac d’Annecy)

La Seiche propose d’animer vos soirée au bord du lac d’Annecy avec restaurants, bars, plusieurs terrasses aménagées, salles de jeux, spectacles, animations et soirées dansantes. L’idéal pour sortir en famille, entre amis ou pour une soirée d’entreprise.

De nombreux événements vous sont proposés : concerts Pop, Folk, Funk, Rock; soirée années 80; initiations et soirées dansantes Country, Rock’n’Roll, années 80, Salsa, Bachata, Kizomba, bal avec danses de salon; animations Karaoké; jam session et scène ouverte; DJ sets – en privilégiant les artistes locaux et régionaux. Retrouvez notre programme sur l’agenda de la Seiche.

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lemarchedelaseiche.fr/events/ »}] [{« link »: « https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/ »}, {« link »: « https://lemarchedelaseiche.fr/events/ »}]

La Seiche, près d’Annecy, propose toutes les semaines des sorties : soirées dansantes, concerts, karaoké, bal, avec bar et restauration. sorties week-end

La Seiche Sevrier