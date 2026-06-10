Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles Saint-Jacut-les-Pins
Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles Saint-Jacut-les-Pins mardi 25 août 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles
Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Une soirée pour contempler le ciel, guetter l’arrivée des étoiles, écouter des contes de la nuit au pied d’un vieux moulin, et se laisser bercer par la lande à la nuit tombante. .
Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57
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English :
L’événement Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON
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