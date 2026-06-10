Saint-Jacut-les-Pins

Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles

Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Une soirée pour contempler le ciel, guetter l’arrivée des étoiles, écouter des contes de la nuit au pied d’un vieux moulin, et se laisser bercer par la lande à la nuit tombante. .

Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57

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English :

L’événement Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON