Veillée A la rencontre des chauves-souris Saint-Jacut-les-Pins mercredi 26 août 2026.

Saint-Jacut-les-Pins

Veillée A la rencontre des chauves-souris

Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

La nuit tombe, elles se réveillent… Venez découvrir les nombreuses espèces de chauve-souris ; temps d’observations, d’écoute et ateliers pour découvrir ces étranges animaux. A partir de 7 ans. .

Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 7 67 66 06 09

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English :

L’événement Veillée A la rencontre des chauves-souris Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON