Veillée A la rencontre des chauves-souris Saint-Jacut-les-Pins
Veillée A la rencontre des chauves-souris Saint-Jacut-les-Pins mercredi 26 août 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
Veillée A la rencontre des chauves-souris
Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
La nuit tombe, elles se réveillent… Venez découvrir les nombreuses espèces de chauve-souris ; temps d’observations, d’écoute et ateliers pour découvrir ces étranges animaux. A partir de 7 ans. .
Lieu de rdv à l’inscription Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 7 67 66 06 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée A la rencontre des chauves-souris Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan)
- RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins RDV Parking de l’eglise Saint-Jacut-les-Pins 22 juillet 2026
- Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins 12 août 2026
- Sortie adhérents de Saute Ruisseaux Nuit des étoiles Saint-Jacut-les-Pins 25 août 2026