Sortie Astronomie Salorge de La Guittière Talmont-Saint-Hilaire
Sortie Astronomie Salorge de La Guittière Talmont-Saint-Hilaire mercredi 15 juillet 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Sortie Astronomie
Salorge de La Guittière 94 Rue des Salines Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19
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Salorge de La Guittière 94 Rue des Salines Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 52 06 10 09 resa.nature@ruche-didees.com
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English :
L’événement Sortie Astronomie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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