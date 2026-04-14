Sortie Astronomie Salorge de La Guittière Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Sortie Astronomie

Salorge de La Guittière 94 Rue des Salines Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19

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Salorge de La Guittière 94 Rue des Salines Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 52 06 10 09 resa.nature@ruche-didees.com

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English :

L’événement Sortie Astronomie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral