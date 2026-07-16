Informations pratiques

Concoret

Sortie au Parcours d’art Chatouillopédie Exploration sensorielle

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Et si le ressenti sensoriel changeait le regard sur une œuvre… Petits ou grands enfants, laissez-vous guider par de malicieux Lutins pour explorer les trésors naturels du parcours d’art et créer des zones sensorielles autour des œuvres présentes pour les regarder autrement.

Organisé par l’association Ola Hanna avec le CPIE. A 10h. .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie au Parcours d’art Chatouillopédie Exploration sensorielle Concoret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande