Sortie au Parcours d’art Chatouillopédie Exploration sensorielle Concoret
mercredi 19 août 2026 · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Sortie au Parcours d’art Chatouillopédie Exploration sensorielle
Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Et si le ressenti sensoriel changeait le regard sur une œuvre… Petits ou grands enfants, laissez-vous guider par de malicieux Lutins pour explorer les trésors naturels du parcours d’art et créer des zones sensorielles autour des œuvres présentes pour les regarder autrement.
Organisé par l’association Ola Hanna avec le CPIE. A 10h. .
Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie au Parcours d’art Chatouillopédie Exploration sensorielle Concoret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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