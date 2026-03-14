Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle

Lac du Pont à l’Age Laurière Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez découvrir la forêt et ses habitants à travers vos sens. .

Lac du Pont à l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

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English : Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle

L’événement Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle Laurière a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin