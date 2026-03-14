Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle Laurière
Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle Laurière mercredi 22 avril 2026.
Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle
Lac du Pont à l’Age Laurière Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez découvrir la forêt et ses habitants à travers vos sens. .
Lac du Pont à l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
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English : Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle
L’événement Sortie avec la maison de la nature Forêt sensorielle Laurière a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin