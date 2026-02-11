Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Lac de la Maix

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 08:15:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Sortie journée avec le Club Vosgien du Kochersberg.

Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 08 14 83 cvk67370@gmail.com

English :

Day out with the Club Vosgien du Kochersberg.

