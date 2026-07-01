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Sortie baignade, Base de loisirs, Poses

mardi 21 juillet 2026 · Base de loisirs · Poses

Sortie baignade, Base de loisirs, Poses

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Base de loisirs
Adresse
Léry-Poses
Ville
27740 Poses
Département
Eure
Tarif
Familles. 16 personnes maximum. Sur inscription. Prévoir pique-nique, crème solaire et parasol. Rendez-vous devant le centre socioculturel Jean-Prévost ou Georges-Déziré.

Sortie baignade Mardi 21 juillet, 10h00 Base de loisirs Eure

Familles. 16 personnes maximum. Sur inscription. Prévoir pique-nique, crème solaire et parasol. Rendez-vous devant le centre socioculturel Jean-Prévost ou Georges-Déziré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Base de loisirs Léry-Poses Poses 27740 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
Sortie à la base de loisirs Léry-Poses. L’espace d’un été

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