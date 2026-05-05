Visite guidée du remorqueur Fauvette, Musée de la batellerie, Poses

Visite guidée du remorqueur Fauvette 18 – 20 septembre Musée de la batellerie Eure

20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’ensemble du bateau unique sur la Seine et presque centenaire et de son histoire : salle des machines, logements des mécano-et matelots, logement du capitaine et son second, timonerie

Musée de la batellerie 61 chemin du halage, 27740 Poses Poses 27740 Eure Normandie 02 32 61 02 13 https://museebatellerieposes.com/ https://www.helloasso.com/associations/association-des-anciens-et-amis-de-la-batellerie/evenements/journee-du-patrimoine;https://www.facebook.com/museedelabatellerieofficielle/;https://www.instagram.com/musee_de_la_batellerie_poses/ 2025: Le musée de la batellerie fête ses 30ans avec ses deux bateaux- musée.

Le MIDWAY 2 : barge qui vous fait découvrir l’évolution de la seine et ses objets, photos, maquettes qui vous font découvrir le métier des mariniers.

Devenez membre d’équipage du FAUVETTE, le temps d’une visite exceptionnelle. Ce remorqueur de 1928, le classé MH, et, sa vie exceptionnelle …. Voiture : Autoroute A13- Sortie Val-de-Reuil. Direction Poses

Train : Paris- Rouen- Gare Val-de-Reuil

à Pieds du Val-de-Reuil : 1h13- 1km3

Accès bus- S1 : gare de Val-de-Reuil- Arrêt » Roussillon »

Parking : place de l’église

Chemin randonnée : visorando

La voie verte

La seine à vélo

Bateaux : Halte fluviale PK 200.5.

position GPS : 49.234668.1.230692

Journées européennes du patrimoine 2026

©Ass. Batellerie de Poses