Restauration de la yole de Bantry Fraternité à Poses avec la Fondation du Patrimoine et découverte d’une Chaloupe amirale du 18 ème siècle, rue du Souvenir Français 27 740 Poses FRANCE, Poses

Restauration de la yole de Bantry Fraternité à Poses avec la Fondation du Patrimoine et découverte d’une Chaloupe amirale du 18 ème siècle 26 – 28 juin rue du Souvenir Français 27 740 Poses FRANCE Eure

Entrée libre mais participation souhaitée pour subventionner la restauration de la yole Fraternité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Présentation de la yole Fraternité – Conférence & Démonstration

1. Conférence : « La Yole de Bantry, un patrimoine vivant »

L’association Yole 27 vous invite à découvrir l’histoire et la singularité de la yole Fraternité, emblème des Bantry yoles. À travers des récits de raids, des anecdotes de navigation et des défis techniques, nous explorerons comment ce bateau traditionnel, né au XVIIIe siècle, incarne l’esprit d’équipe, la résilience et le lien avec le territoire. Une présentation interactive, illustrée par des photos et des témoignages de marins, mettra en lumière son rôle dans les événements nautiques et son adaptation aux enjeux contemporains.

2. Démonstration : « Voile & Aviron, l’art de naviguer ensemble »

Place à la pratique ! Sur le Lac du Mesnil, embarquez pour une démonstration dynamique de navigation sur une yole de Bantry. Les membres de Yole 27 vous guideront dans les techniques de voile et d’aviron, révélant la coordination indispensable pour manœuvrer ce bateau unique. Une expérience immersive pour comprendre la transmission du savoir-faire, l’importance de la communication à bord et la passion qui anime notre association.

Objectif : Sensibiliser à la préservation de ce patrimoine maritime, tout en partageant la joie de naviguer ensemble.

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Présentation de la yole de Bantry Fraternité à Poses et découverte des chaloupes amirales qui permettent la transmission des techniques de voile au tiers et de l’aviron à banc Fixe voile aviron

yole 27