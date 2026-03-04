Spectacle : fête impressionniste costumée en bord de Seine, Atelier galerie du bord de Seine, Poses

Spectacle : fête impressionniste costumée en bord de Seine Dimanche 7 juin, 10h00 Atelier galerie du bord de Seine Eure

Fête impressionniste costumée

Dimanche 7 Juin 2026 de 10h à 18h

Michèle Ratel vous invite à partager une fête impressionniste costumée en bord de Seine devant mon atelier galerie.

Au programme

– Peinture participative en plein air :

Devant le jardin de l’artiste, face à un paysage exceptionnel, le public qui le souhaite est invité à prendre le pinceau et à participer à une peinture commencée par l’artiste.

Tout le matériel est fourni, ainsi qu’un modèle. (gratuit)

Une occasion unique de peindre, sans connaissances préalables.

– Animations pour les enfants : atelier de peinture, puzzles

– Autres animations :voiture de collection , montage floral

À partir de 14h30

Le groupe « amicalement vôtre » avec sa chanteuse interprètent des chansons françaises dansantes créant une ambiance guinguette au bord de l’eau.

Une journée festive artistique, placée sous le signe de l’impressionnisme, du jardin, de la Seine et du partage.

Atelier galerie du bord de Seine 12 chemin du halage, 27740 Poses Poses 27740 Eure Normandie 02 32 59 38 54 http://www.mratel.fr http://facebook.com/Michele.Ratel;https://www.instagram.com/atelier_galerie_michele_ratel/ A Poses, sur le bord de Seine, face à un paysage naturel protégé, Michèle Ratel, artiste peintre post-impressionniste , a installé les 3 salles de sa galerie d’artiste. Elle a créé un jardin au bord de l’eau qu’elle a conçu pour la peinture ainsi qu’une petite cour fleurie. Label touristique : qualité tourisme. Parking à 100 m, grand parking à 500m près du barrage de Poses.

©Michèle Ratel