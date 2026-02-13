Exposition : jardin en bord de Seine, Atelier galerie du bord de Seine, Poses

Exposition : jardin en bord de Seine 5 – 7 juin Atelier galerie du bord de Seine Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin en bord de Seine. Peinture et nature.

Le petit jardin d’artiste offre une perspective sans égal sur la majestueuse Seine (natura 2000). Les nymphéas s’adaptent harmonieusement aux berges. Une petite cour fleurie conduit à deux grandes salles d’exposition. Les peintures représentent tout cet environnement.

Atelier galerie du bord de Seine 12 chemin du halage, 27740 Poses Poses 27740 Eure Normandie 02 32 59 38 54 http://www.mratel.fr http://facebook.com/Michele.Ratel;https://www.instagram.com/atelier_galerie_michele_ratel/ A Poses, sur le bord de Seine, face à un paysage naturel protégé, Michèle Ratel, artiste peintre post-impressionniste , a installé les 3 salles de sa galerie d’artiste. Elle a créé un jardin au bord de l’eau qu’elle a conçu pour la peinture ainsi qu’une petite cour fleurie. Label touristique : qualité tourisme. Parking à 100 m, grand parking à 500m près du barrage de Poses.

©M.Ratel